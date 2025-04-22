مشيرة خطاب: التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات بالغ الأهمية

نعت السفيرة «مشيرة خطاب »، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفاة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية الذي يعد رجل المحبة والسلام ، مقدمة التحية له على إصدار وثيقة الأخوة بالتعاون مع الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، لما كان لها من مردود كبير على العالم بأكمله.

برنامج تعزيز المشاركة السياسية و"الوعي الانتخابي للمواطن



أكدت «خطاب»، أن التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات بالغ الأهمية حتى يعرف كل مواطن حقوقه ويعرف قيمة وأهمية صوته في الانتخابات، مشيرة إلى إن الجميع متساوون في الحقوق وليس في التأثير.



خطاب : العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة أحدث ردة في عالم حقوق الإنسان

ولفتت إلى أن العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة أحدث ردة في عالم حقوق الإنسان، وأظهر مدى التفاوت وازدواجية المعايير، فرأينا رئيس أكبر دولة في العالم ينحاز لتدمير وتجويع وترهيب شعب، مشيدة بالموقف والطرح المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين والمساند لهم بقوة.

واختتمت "خطاب" كلمتها بالتشديد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في رفع توعية المواطنين بممارسة حقوقهم السياسية واختيار من يمثلهم.



والجدير بالذكر أن ، انطلقت منذ قليل أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات.



فاعلية القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات



تُعقد الفعالية بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ،القاضي أحمد بنداري ،مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ، عصام شيحة ، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة.

