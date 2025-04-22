ads
الثلاثاء 22 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

ماذا كتب البابا فرنسيس في وصيته؟

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الفاتيكان عن الوثيقة الروحية التي حررها البابا فرنسيس بتاريخ 29 يونيو 2022، في بيت القديسة مارتا، والتي تضمّنت رغبته بشأن مكان دفنه بعد رحيله.

 وأوصى البابا بأن تُدفن رفاته في اللحد الواقع بين كابلة العذراء “Salus Popoli Romani” و”كابيلا سفورتزا” في بازيليك القديسة مريم الكبرى بروما، وهو المزار الذي كان يعتاد زيارته للصلاة قبل كل رحلة رسولية وبعدها.

وقال البابا في وصيته: “أرغب أن يُهيأ قبري في الأرض، بسيطًا، بدون زينة خاصة، ولا يُكتب عليه سوى: فرنسيس”، مشددًا على ارتباطه الروحي العميق بالعذراء مريم، التي أوكل إليها حياته وخدمته الكهنوتية والأسقفية.

تبرع شخصي لتكاليف القبر وتكليف مباشر بتنفيذ الوصية

أشار البابا فرنسيس إلى أنه خصّص تبرعًا شخصيًا لتغطية نفقات إعداد القبر، مطالبًا بتحويله إلى بازيليك القديسة مريم الكبرى، ومكلّفًا المونسنيور رولانداس ماكريكاس بتنفيذ الإجراءات اللازمة.

وفي ختام وصيته، كتب البابا كلمات مؤثرة قال فيها: “أما الألم الذي رافقني في المرحلة الأخيرة من حياتي، فقد قدّمته للرب من أجل السلام في العالم، والأخوّة بين الشعوب”، داعيًا كل من أحبّه إلى الاستمرار في الصلاة من أجله.

البابا فرنسيس العذراء مريم بيت القديسة مارتا