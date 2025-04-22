صحة غزة: 602 ألف طفل مهددون بالإصابة بالشلل الدائم والإعاقات المزمنة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن وزارة الصحة في غزة، أن 602 ألف طفل مهددون بخطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات المزمنة ما لم يتم إدخال التطعيمات.

مهددون بمضاعفات صحية خطيرة وغير مسبوقة

واضافت وزارة الصحة في غزة، ان الأطفال مهددون بمضاعفات صحية خطيرة وغير مسبوقة مع انعدام مصادر التغذية السليمة ومياه الشرب.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، ان الاحتلال يمنع إدخال تطعيمات شلل الأطفال لليوم الأربعين على التوالي، وان منع إدخال التطعيمات يعوق جهود تنفيذ المرحلة الرابعة لتعزيز الوقاية من شلل الأطفال.