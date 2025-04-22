الفاتيكان: إقامة جنازة البابا فرنسيس يوم السبت المقبل

أعلنت الفاتيكان، أنه سيتم نقل جثمان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي توفي أمس الاثنين عن عمر يناهز 88 عامًا إلى كاتدرائية القديس بطرس صباح الأربعاء.

وأوضح الفاتيكان، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أنه ستقام الجنازة يوم السبت المقبل عند تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ومن المقرر أن يسجى جثمان البابا لمدة ثلاثة أيام حتى يتمكن المؤمنون من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

يذكر، أن الفاتيكان قد أعلن في بيان أن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان تُوفي بسبب سكتة دماغية وقصور القلب، عن عمر ناهز 88 عامًا.

ومن المقرر أن يحضر الجنازة زعماء من مختلف أنحاء العالم قبل انعقاد المجمع الشهر المقبل لانتخاب رئيس جديد للكنيسة الكاثوليكية الرومانية.