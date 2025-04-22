وكيل صحة الدقهلية يجتمع برؤساء أقسام الوقائي لتحسين الخدمات بالمستشفيات

عقد الدكتور أحمد البيلى، وكيل مديرية الصحة للطب العلاجى بمحافظة الدقهلية، اليوم، اجتماعاً مع رؤساء أقسام الوقائى بمستشفيات صحة الدقهلية وذلك بحضور الدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي وجميع مديري إدارات الطب الوقائي في إطار تعليمات الدكتور تامر مدكور، وكيل الوزارة بضرورة التنسيق والتعاون بين قطاعى الطب العلاجي والطب الوقائى لرفع مستوى الخدمة المقدمة بكافة المنشآت التابعة .

اجتماع بصحة الدقهلية لبحث إجراءات السلامة والصحة المهنية:

بحث الاجتماع إجراءات الطب الوقائي بمستشفيات صحة الدقهلية و أعمال السلامة والصحة المهنية علاوة على الجودة والأعمال الوقائية بالمطابخ وإجراءات الترصد والإبلاغ عن الأمراض المعدية.

تدريب الفرق الطبية على كتابة تقارير الوفاة والمواليد بمستشفيات الدقهلية:

ووجه المجتمعون بالتدريب المستمر للفرق الطبية علي كتابة تقارير الوفاة واخطارات المواليد و متابعة مؤشرات أداء أعمال تنظيم الأسرة ومراجعة أعمال أقسام السعار.

كما تطرق الاجتماع إلى اتباع اشتراطات تطهير خزانات المستشفيات وصيانة محطات معالجة الغسيل الكلوي وتعقيمها الدوري، وكذلك التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة ومتابعة أعمال الفيروسات الكبدية وترصد الأمراض المستهدفة بالتطعيمات.

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