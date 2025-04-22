الأحد.. الكنيسة القبطية تحتفل بأحد توما

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم الأحد المقبل الموافق 27 أبريل 2025 بـ”أحد توما”، الذي يأتي بعد أسبوع من عيد القيامة المجيد.

ويعرف هذا اليوم أيضًا باسم “أحد الشك”، لأنه يخلّد اللقاء الشهير بين المسيح وتلميذه توما، الذي لم يصدق خبر القيامة إلا بعد أن رأى وعاين بنفسه.

من الأعياد السيدية الصغرى ذات الدلالة الإيمانية العميقة

يصنف “أحد توما” ضمن الأعياد السيدية الصغرى، وله مكانة خاصة في السنة الليتورجية القبطية ، وتركز قراءاته وصلواته على أهمية الإيمان والثقة في وعود الله، حتى في غياب الرؤية المادية، وهو ما تعبر عنه كلمات المسيح لتوما: “طوبى للذين آمنوا ولم يروا”.

رسائل روحية ودعوة للثقة وسط الشكوك والتحديات

يأتي “أحد توما” ليحمل رسالة روحية عميقة في واقع يمتلئ بالتساؤلات والضغوط، مؤكداً أن الإيمان يتجاوز الرؤية المادية، ويدعو المؤمنين إلى الثبات والثقة بمحبة الله، حتى في الأوقات التي تغيب فيها الإجابات.