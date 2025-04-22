سلطات الأردن تنكس الأعلام حدادا على وفاة البابا فرنسيس

أعلنت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن رئيس الوزراء جعفر حسان قرر تنكيس الأعلام فوق الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم الثلاثاء، حدادًا على وفاة قداسة البابا فرنسيس، ومشاركةً من الدولة الأردنية في أحزان الإخوة المسيحيين في الأردن والعالم.

وعبّر رئيس الوزراء عن "أصدق مشاعر التعزية والمواساة للمسيحيين"، مستذكرًا "جهود الفقيد الكبير وإسهاماته من أجل السلام والوئام في العالم".

الملك عبدالله الثاني: إرث البابا سيبقى حيًا في قلوب الملايين

وقدم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تعازيه بوفاة البابا فرنسيس في رسالة رسمية بعث بها إلى عميد مجمع الكرادلة الكاردينال جيوفاني باتيستا ري، مشيدًا بمسيرة البابا الراحل ومؤكدًا أنه "كرّس حياته للعدل والسعي لتحقيق السلام، وعمِل بتواضع ومحبة لصالح البشرية جمعاء، وسيبقى إرثه محفورًا في قلوب الملايين حول العالم".