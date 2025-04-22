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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيروزاليم بوست: انتهاء الجلسة الـ24 لمحاكمة نتنياهو بتهم الفساد

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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انتهت الجلسة الرابعة والعشرون من محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد صباح اليوم الثلاثاء، في المحكمة المركزية في تل أبيب.
وأوضحت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن جلسات الاستماع في القضية 1000، المعروفة بـ"قضية الهدايا غير القانونية"، والتي يُحاكم فيها نتنياهو بتهمة تلقي سلع من المليارديرين ميلتشان وجيمس باكر قد انتهت. 
وذكر الادعاء أن السلع - صناديق السيجار والشمبانيا - وضعت نتنياهو في تضارب مصالح، فيما بدأت الجلسات بتأخير بسبب مشاورات أمنية طلبها الدفاع يوم أمس الإثنين واستمرت حتى صباح اليوم الثلاثاء.

 

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