وزير الإسكان يلتقي رئيس شركة "CSCEC" الصينية ببكين لمتابعة موقف المشروعات المشتركة

التقى المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشنغ شيويه شيوان، رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية العامة للهندسة والمقاولات "CSCEC"، بمقر الشركة بالعاصمة الصينية بكين، لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الجانبين، ومنها مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، وكذا الاطلاع على أحدث تجارب التشغيل والصيانة تمهيدا لتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في إطار العلاقات المتينة بين مصر والصين.

وذلك بحضور السفير خالد نظمي، سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من مسئولي وزارة الإسكان، والشركة الصينية.

مجالات التعاون مع مصر

وفي بداية اللقاء، رحب تشنغ شيوان، رئيس شركة CSCEC الصينية، بالمهندس شريف الشربينى، والوفد المرافق له، مؤكداً أن مصر شريك مهم للشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي السنوات الأخيرة قطعنا شوطا كبيرا في مجالات التعاون مع مصر، بجانب التأكيد على التعاون المستمر مع مصر ومع وزارة الإسكان.

وقال تشنغ شيوان: في العام الماضي تم مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإبلاغه عن موقف منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة، وكذا موقف مشروع أبراج الدوان تاون بمدينة العلمين الجديدة، وأعطانا الرئيس "السيسي" توجيهات بشأن تنفيذ المشروعات ونعمل على تنفيذها خاصة الاهتمام بجودة التنفيذ، لافتا إلى أن مشروعات التعاون بيننا ستكون تحفة معمارية وتاريخية، ومشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية وأبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة يمثلان أهمية كبيرة لمصر، ونحن نقدر ذلك ونعمل على تنفيذهما بأفضل صورة ونشعر بالمسؤولية الكبيرة لما يمثله هذان المشروعان من خطوة مهمة في تنمية مصر.

وأضاف تشنغ شيوان، أن التعاون بين طرفينا سيكون مثمرا ومربحا وسنستفيد من الخبرات المشتركة، مؤكداً الرغبة في زيادة التعاون المشترك بما يسهم في أن تكون مشروعاتنا علامة متميزة للبلدين.

مشروعات الشركة الصينية

من جانبه تقدم المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، بالشكر تشنغ شيوان، ومسئولي الشركة، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا تقدير الجهود المبذولة من الشركة للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في مصر قائلا" نعتبر شركة CSCEC الصينية شريك نجاح معنا، وفي إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نعمل على توطيد أطر التعاون بين مصر والصين، ونسعى كفريق عمل مشترك لدفع العمل في هذه المرحلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالانتهاء من تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية في توقيتاتها المحددة، وكذا منطقة أبراج الداون تاون في العلمين الجديدة".

واستعرض وزير الإسكان المواعيد التي تم التوافق عليها مع فريق عمل شركة CSCEC الصينية في مصر عن المشروعين، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان توفر كل السبل الداعمة لنجاح جهود الشراكة في هذا المجال، ومعربا عن سعادته بزيارة عدد من المشروعات التابعة للشركة في شنغهاي أو هانغتشو أو هنا في بكين، حيث يؤكد ذلك جدارة الشركة في مشروعات البناء، وكذا التشغيل والصيانة، حيث نهدف في هذه المرحلة للاستفادة من خبراتكم خاصة في مجال التشغيل والصيانة لمنطقة الأعمال المركزية، ونتطلع لزيادة استثماراتكم في عدد من المشروعات في مواقع مميزة داخل الدولة المصرية، خاصة في القطاع الصناعي بالمدن الجديدة، أو غيره من المشروعات.

شراكات وتحالفات

وقال المهندس شريف الشربيني: نتطلع للدخول في شراكات وتحالفات مع أحد أذرعنا التنفيذية وهي شركة المقاولون العرب، حيث يمكن لشركة CSCEC الصينية والمقاولون العرب أن يشكلا معا تحالفا قويا يسهم في تنفيذ العديد من المشروعات خاصة في القارة الأفريقية.

كما تقدم وزير الإسكان بالشكر لمسئولي شركة CSCEC الصينية وشركائها في مصر ومنها شركة "إنكوم" على الجهود المبذولة والتعاون المستمر.

فى الوقت نفسه تقدم رئيس الشركة الصينية، بالشكر للمهندس شريف الشربينى، على مقترح الشراكة مع المقاولون العرب، وأبدى الموافقة على عقد تحالف مع شركة المقاولون العرب في تنفيذ عدد من المشروعات الثنائية سواء داخل مصر أو خارجها، وأن هذا مقترح ممتاز جدا، ونحن لنا خبرة في المشروعات الخارجية، وندرك أن المهندس المصري والعامل المصري له ميزات تنافسية في المنطقة، وسنعمل معهم على الاستفادة من ذلك، لافتا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة أنشأت الشركة مصنعين في مصر للمعادن الفولاذية والواجهات للمباني وسنعمل على تطوير هذه المصانع.

مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

وأكد أنه من المهم الانتهاء من مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية بأعلى جودة، وكذا حسن إدارته وتشغيله وصيانته بهدف الحفاظ على هذه الاستثمارات.

كما تم خلال اللقاء، استعراض اعمال الشركة في قطاع تشغيل وإدارة وصيانة الأبراج، حيث قال رئيس شركة CSCEC الصينية: "لدينا شركة تابعة متخصصة في ذلك ونتطلع للتعاون مع وزارة الإسكان في مشروعات التشغيل والصيانة ليس فقط في مشروع منطقة الأعمال المركزية بل وفي عدد من المشروعات الأخرى بالمنطقة".

وأشاد المهندس شريف الشربينى، بقرار رئيس شركة CSCEC الصينية بالموافقة على التحالف مع شركة المقاولون العرب، قائلا: "نحن مستعدون من الآن لتفعيل ذلك، وبالنسبة للفرص الاستثمارية لدينا فرص لإقامة مناطق صناعية بالمدن الجديدة، وكذلك مشروعات سياحية، ولدينا ثقة في إمكانات شركتكم لإقامة مشروعات تعاون جديدة".