زيارة ميدانية لطلاب "سياسة واقتصاد" بني سويف لمركز معلومات الوزراء

نظمت كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، زيارة ميدانية لمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وذلك تحت إشراف الدكتور نجاح الريس عميد الكلية ووفد طلابي مكون من 50 طالب وطالبة .

طلاب سياسة واقتصاد بجامعة بني سويف في زيارة ميدانية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

وتأتي هذه الزيارة في اطار التطبيق العملي للدراسة الأكاديمية والنظرية، واحتكاك الطلاب بالواقع العملي، من خلال التعرف علي طبيعة العمل بالمركز والتي تضم الإشراف على أعمال تسجيل وتنظيم وفهرسة المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والبرامج بطريقة يسهل الحصول عليها والاستفادة منها، ووضع البرامج والخطط التي تساعد على تزويد الباحثين والأحصائيين والعاملين بالمعلومات التي يحتاجون إليها في أبحاثهم ودراستهم وإرشادهم إلى المراجع والمطبوعات المتصلة بمجال عملهم .

وقد رحبت ادارة المركز بوفد الكلية حيث كان في استقبالهم الدكتورة خديجة عرفة رئيس الادارة المركزية للتواصل المجتمعي، والدكتور ياسر درويش مدير ادارة العلاقات العامة بالمركز واكدوا على اهمية تعزيز التعاون بين المركز والجامعات حيث يمثل المركز احد أهم موسسات الدولة للتزود بالمعلومات الصحيحة، بالاضافة الي جمع البيانات وتحديثها وتعديلها أولا بأول بحيث يمكن المعاونة في اتخاذ القرارات الرشيدة في الوقت المناسب وإدارة شبكة المعلومات.

وتضمنت الزيارة عرض تقديمى شامل عن انشطة المركز مما اتاح للطلاب فرصة للتعرف عن قرب على كيفية جمع المعلومات وصنع القرار لاجهزة الدولة المصرية.