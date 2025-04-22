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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء

البورصة المصرية
البورصة المصرية
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - أولي جلسات الأسبوع.

أداء مؤشرات البورصة

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 31,017.53 نقطة، 

وتراجع أيضا مؤشر "EGX TR"، بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 13,835.34 نقطة، وكذا مؤشر "Copped-EGX30" بنسبة 0.1% ليغلق عند 38,728.33 نقطة.

صعود مؤشرات السوق

بينما ارتفع مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 1.09%، ليغلق عند مستوى 9,135.3 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.79 %، ليغلق عند مستوى 12,465.88 نقطة.

كما صعد مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.1%، ليغلق عند مستوى 3,228.07 نقطة، وأرتفع أيضا مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.83%، ليغلق عند مستوى 7,191.47 نقطة.

 

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