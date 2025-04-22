بالفيديو.. الأرصاد: اليوم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 درجة

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامية بهيئة الأرصاد الجوية، إن كل عام نعتاد أن أعلى درجة حرارة يتم تسجيلها تكون في فصل الربيع، فهذه الفترة يكون بها رياح الخماسين أو المنخفضات الخماسينية، مشيرًا إلى أن هذه الفترة نحن على موعد مع منخفض صحراوي يجلب معه كتل هوائية شديدة الحرارة قادمة من الصحراء الغربية مع نشاط رياح وسرعات رياح عالية تؤدي لإثارة الرمال والأتربة.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، إننا نشهد منذ بداية الأسبوع الجاري ارتفاعات في درجات الحرارة يكون ذروة الارتفاع اليوم، حيث تسجل العظمى على القاهرة ما بين 39 إلى 40 درجة مئوية خلال ساعات النهار وتصل إلى 42 أو 43 على محافظات جنوب الصعيد.

وتابع، أن ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار يصاحبه ارتفاعات في درجات الحرارة الصغرى التي يتم تسجيلها خلال ساعات الليل، والتي تصل إلى 27 أو 28 درجة مئوية ليلًا.

وأردف، أن نسب الرطوبة تكون منخفضة بشكل كبير وهو ما يجعلنا لا نشعر بارتفاع درجات الحرارة الكبيرة، مؤكدًا أن المنخفضات الخماسينية تجلب معها كتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية وهي جافة تمامًا حتى ولو وصلت درجات الحرارة معها إلى 40 درجة مئوية.

وأكد "القياتي" أن مصادر الكتل الهوائية تتغير بشكل تدريجي، وبداية من الغد يبدأ الانخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ على السواحل الشمالية الغربية والتي تسجل 24 درجة مئوية ويبدأ الانخفاض التدريجي على كافة الأنحاء وبنهاية الأسبوع تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية لتسجل من 27 إلى 28 درجة مئوية.