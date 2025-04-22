رئيسة وزراء تايلاند: تأجيل مفاوضات الرسوم الجمركية الأمريكية

قالت رئيسة الوزراء التايلاندية بايتونجتارن شيناواترا اليوم /الثلاثاء/، إنه تم تأجيل مفاوضات بلادها مع أمريكا بشأن الرسوم الجمركية الباهظة، وذلك بعد أن طلبت واشنطن من بانكوك مراجعة قضايا مهمة.. مشيرة إلى أنه يجرى تحديد موعد جديد للاجتماع بدلا من الموعد السابق الذي كان مقررا في 23 أبريل الجاري.

وتعد تايلاند من بين دول جنوب شرق آسيا الأكثر تضررًا من إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تواجه رسومًا جمركية بنسبة 36% إذا تعذر التفاوض على تخفيضها قبل انتهاء فترة التجميد العالمية في يوليو كما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.

وقالت بايتونجتارن "لسنا بطيئين جدًا، ونراجع القضايا، بما في ذلك رسومنا الجمركية التي قد تُعدل بشكل مناسب"، موضحة أن صادرات تايلاند الزراعية والواردات الإضافية قيد الدراسة حسبما أوردت صحيفة "بانكوك بوست".

وكانت الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات تايلاند العام الماضي، حيث استحوذت على 18.3% من إجمالي الشحنات، أو 54.96 مليار دولار، وقدرت واشنطن عجزها التجاري مع تايلاند بـ 45.6 مليار دولار.

وأضافت بايتونجتارن شيناواترا "نتشاور مع الأكاديميين وجميع الأطراف ونبذل قصارى جهدنا في هذا الوضع، ونحمي المصالح الزراعية قدر الإمكان، والمفاوضات يجب أن تكون مفيدة للطرفين".

وانخفضت صادرات الأرز التايلاندي بنسبة 30% في الربع الأول، وقد تنخفض عن توقعات العام بأكمله البالغة 7.5 مليون طن متري بسبب الرسوم الجمركية، وفقًا لجمعية تصدير الأرز.

في العام الماضي، شحنت تايلاند 9.94 مليون طن من الأرز بقيمة 225.65 مليار بات، وكانت الولايات المتحدة ثالث أكبر سوق لها من حيث الحجم.

وصرح وزير المالية التايلاندي بيتشاي تشونهافاجيرا، الذي كان من المقرر أن ينضم إلى المحادثات في واشنطن، بأنه على الرغم من تأجيل المفاوضات الأمريكية، لا تزال المحادثات جارية على المستوى العملي.. مؤكدا أنه لا يخطط للسفر إلى الولايات المتحدة قريبًا.

