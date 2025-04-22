وزير خارجية إيران يزور الصين غدا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم /الثلاثاء/ أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيبدأ غدا زيارة إلى بكين تلبية لدعوة من نظيره الصيني وانج يي.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أنه من المقرر أن يبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بالإضافة إلى مناقشة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون إن هذه الزيارة لها أهمية كبيرة في تعميق الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين.

وتأتي هذه التطورات بعدما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية يوم أمس (الاثنين) أن كبير دبلوماسييها سيزور الصين قبل الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن المقرر انعقادها يوم السبت المقبل في سلطنة عمان.

