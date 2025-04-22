السعودية: غرامة مالية لمن يتأخر عن مغادرة المملكة عقب انتهاء صلاحية التأشيرة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية /اليوم الثلاثاء/ تطبيق غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى (ستة أشهر)، والترحيل بحق الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له.

وأكدت وزارة الداخلية - في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.

