أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

الثلاثاء 22/أبريل/2025 - 10:43 ص

تباينت أسعار مواد البناء (الحديد، والأسمنت) ما بين الارتفاع والإنخفاض خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 22 أبريل 2025، حيث ارتفع سعر طن الحديد، بينما تراجع سعر طن الأسمنت.

وفيما يلي بيان بالأسعار، وفقًا للأسعار المعلن عنها ببوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء:



اسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025



وسجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38509 جنيهًا.

وسجل سعر حديد عز نحو 40250 جنيه للطن.

كما سجل سعر حديد السويس نحو 38300 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد المراكبي نحو 36400 جنيه للطن.

وبلغ سعر حديد بشاي نحو 38300 جنيه للطن.

كما بلغ سعر حديد العشري نحو 35800 جنيه للطن.

وأخيرا سجل سعر حديد المصريين نحو 36800 جنيه للطن.





أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025



وبلغ سعر طن اسمنت الرمادي نحو 3303 جنيهات

كما بلغ سعر طن اسمنت حلوان نحو 3350 جنيهًا.

بينما سجل سعر طن اسمنت الشركة العربية نحو 2000 جنيه.

كما سجل سعر طن اسمنت العسكري نحو 3300 جنيه.

وأخيرا بلغ سعر طن اسمنت السويس نحو 3370 جنيهًا.



