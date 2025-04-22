وكيل تعليم البحيرة يتابع انتظام الدراسة بعد انتهاء إجازة شم النسيم|صور

أجرى يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة انتظام الدراسة في المدارس بعد انتهاء إجازة أعياد الربيع وشم النسيم وعيد القيامة المجيد، حيث تفقد عدد من المدارس بنطاق إدارة النوبارية التعليمية.

جولة تفقدية لوكيل تعليم البحيرة

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، انتظام الدراسة بمدرسة الدواجن الإعدادية المشتركة بادارة النوبارية التعليمية حيث شهد الإذاعة المدرسية ومراسم تحية العلم وتنظيم الفقرات الإذاعية التي قام بأدائها طلاب المدرسة بشكل مميز، مشيدًا بارتفاع نسب حضور الطلاب والتزامهم وحثهم على دوام الحضور وعدم الغياب حرصا على مستقبلهم الدراسي ومتابعة نسب حضور الطلاب وتفعيل لائحة التحفيز والانضباط المدرسي.

وفي كلمتة خلال طابور الصباح قدم وكيل الوزارة تهنئتة للطلاب والمعلمين بمناسبة أعياد الربيع وتحرير سيناء فى الخامس والعشرين من ألريل من كل عام عيدا قوميًا نحتفل به بذكرى تحرير سيناء الحبيبة واستردادها بعد صراع طويل بين مصر وإسرائيل بذلت فيه مصر وقواتنا المسلحة كافة وسائل النضال والكفاح المسلح لتحرير أرضها وعودة السيادة المصرية على كامل ترابها ورفع العلم المصري على مدينتي رفح وشرم الشيخ نتج عنها تغيير المعايير العسكرية في العالم واسترداد المقاتل المصري ثقتة في نفسه وقيادتة السياسية والبدء في برامج تنمية وتطوير سيناء رمز السلام أرض الفيروز.

مقترح البكالوريا المصرية

وتناول يوسف الديب، خلال كلمتة فى طابور الصباح مع طلاب المدرسة مقترح البكالوريا المصرية الجديد، مؤكدًا على أنه يعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بدلا من الحفظ والتلقين وأنه يهدف الى تطوير منظومة الثانوية العامة من خلال تعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداعي ويسعى إلى منح الطلاب فرصا متعددة للتقييم بدلا من الاعتماد على امتحان الفرصة الواحدة التي تحدد مصير مستقبل الطالب.

تدريب طلاب الشهادة الإعدادية على أسئلة الامتحانات بنظام البوكلت

وتابع يوسف الديب وكيل الوزارة جولتة التفقدية على المدرسة لمتابعة انضباط العملية التعليمية موجها بتدريب طلاب الشهادة الإعدادية على أسئلة الامتحانات بنظام البوكلت وعمل اختبارات تجريبية لهم كما وجه بتفعيل مبادرة تشجير المدرسة في الأماكن التي لا تعوق ممارسة الأنشطة التربوية مع تفعيل ممارسة الانشطة الرياضية والثقافية والفنية والعمل على رعاية الموهوبين من الطلاب ودعمهم، مشددا على أن تكون التقييمات جزء ثابت من الحصة الأولى والأخيرة على مدار الأسبوع ومتابعة نسب حضور الطلاب وأهمية غرس القيم الوطنية وحب الوطن في نفوس أبنائنا منذ الصغر، مؤكدا على ضرورة متابعة البرنامج العلاجي في القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية، وضرورة الالتزام بالنظافة العامة للمدرسة والفصول الدراسية والمتابعة الفنية المستمرة لضمان تحسين الأداء والمشاركة المستمرة في جميع المسابقات والعمل على جعل المدرسة بيئة جاذبة محفزة لتحقيق اقصى استفادة من العملية التعليمية مع الاستعانة بالوسائل التعليمية واللوحات داخل الفصول واستخدام استراتيجيات التدريس الحديثة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، على أن المتابعات الميدانية تهدف إلى تحقيق بيئة تعليمية صحية وفعالة في جميع المدارس. و تحديد نقاط القوة والضعف، وتعزيز التواصل بين المعلم والطلاب.