مواهب الأوركسترا والجيتار والكلارينيت والساكسفون بأوبرا الإسكندرية

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلاً للواعدين بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية بإشراف الدكتورة هدى حسنى و المدير الفنى للمركز الدكتور سامح صابر وذلك في السابعة مساء الأربعاء ٢٣ أبريل على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " .

يشارك فى الحفل طلبة فصول الأوركسترا، الكلارينيت والساكسفون والجيتار

فيقدم فصل الأوركسترا تدريب وقيادة الدكتورة نيفين المحمودى عدداً من الكلاسيكيات العالمية منها ديفيرتيمنتو لـ موتسارت وكونشيرتو الكمان المنفرد والوتريات ( الخريف- الشتاء) لـ فيفالدى أداء " جنه شوقى و سيلفانا راجى " بمصاحبة أمير عوض علي البيانو .



أما فصل الجيتار تدريب الدكتور أحمد عبد الرحمن فيقدم مختارات من المعزوفات الغربية منها فى قاعة ملك الجبل لـ إدوارد جريج، بالاديو لـ كارل جنكيز ، مارش راديتسكى لـ شتراوس ، لحن جيمس بوند لـ مونتى نورمان ، هابنيرا - مقتطفات من أوبرا كارمن لـ بيزيه ، تيكو تيكو لـ دى إبرو .. أداء ضيوف الحفل الميتزوسوبرانو سلمى الجبالى ، التينور شادى جهاد، نادر ناجى(قائد) ، عزة سليمان (بركشن)، ملك أحمد (فلوت)، أحمد وليد(باص جيتار) ، كريم على “درامز”، يحى سيف اليزل (ترومبيت)وكارما درة ( باليه).

كما يؤدى فصل الكلارينيت والساكسفون تدريب الدكتورة هدى حسنى مؤلفات عالمية منها أوراق الخريف ، أشر لى بعينك فقط ، فالس ، سواى ، لا كومبرسيتا .. أداء مها خليفة ، جاسمين محمد “كلارينيت” وليلى عمار" ساكسفون" .

مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو ، الجيتار ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالى والعربى ، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون ، الكمان الشرقى ، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم .