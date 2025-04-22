ياسين رجائي: لدينا توافر واستقرار لجميع أنواع الأدوية التي يحتاجها المواطن المصري| فيديو

قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن سوق الدواء في مصر من أكبر الأسواق الموجودة في إفريقيا والمنطقة وهو مهم جدًا للحفاظ على الاعتماد الذي حصلت عليه مصر من منظمة الصحة العالمية بمستوى النضج الثالث،.

وأضاف "رجائي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أنه من أجل الحفاظ على كافة الاحتياجات الدوائية في مصر، فأنه لدينا أكثر من 179 مصنعًا للدواء ومعدل الاستهلاك به استقرار وتوافر مستمر لكل الأدوية والمستحضرات الدوائية التي يحتاجها المواطن المصري.

وتابع، أن هناك اهتمام بتوفير الدواء في كل محافظات الجمهورية وكل الصيدليات التي تقدم الخدمات للمواطنين، ومن ضمنها التعاون مع هيئة الشراء الموحد بتوفير الأدوية من خلال صيدليات الإسعاف الموجودة ووصل عدد فروعها 29 فرع على مستوى الجمهورية، حيث يتم الاعتماد على منظومة التوزيع الأفقي لكل المستحضرات الدوائية.

وأردف، مساعد رئيس هيئة الدواء، أن هناك متابعة حكومية دورية لضمان توفر العلاج بكميات تلبي احتياجات سوق الدواء المصري، موضحًا أن مشروع المتسوق السري، هو أحد المشروعات التي يتم من خلالها متابعة توفر الأدوية في السوق سواء في صيدليات الإسعاف أو غيرها، ويدعم فكرة الربط الإلكتروني بين الصيدليات المختلفة للتأكد من ضخ المستحضرات الدوائية بين هيئة الدواء وهيئة الشراء للوصول إلى المواطن وتوفيرها بالكميات المطلوبة.

وأشار إلى أن هناك أولوية لـ 16 مجموعة علاجية سواء من خلال توفير مواد خام أو مخزون استراتيجي أو من خلال استيراد عدد من المستحضرات، مضيفا أنه يمكن للمواطن الاتصال بالخط الساخن 15301 لنقص الدواء للاستعلام ويتم توجيهه إلى أقرب مكان له متوفر فيه هذا الدواء.