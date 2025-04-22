التموين: سعر مجزي لتوريد القمح المحلي للمزارعين يتجاوز الأسعار العالمية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انطلاق موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 وسط توقعات إيجابية بتحقيق المستهدف من الكميات الموردة، في ظل تقديم سعر توريد عادل ومغري يفوق السعر العالمي، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم الفلاح وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

دعم للفلاح المصري



أكد وزير التموين أن الحكومة حددت سعر توريد القمح المحلي لهذا الموسم بأسعار تفوق السعر العالمي.

ما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق عائد مجزي للمزارع وتحفيزه على التوريد.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي ودعم المنتج المحلي.

مؤشرات تؤكد تحقيق المستهدف



أشار فاروق إلى أن كافة المؤشرات الحالية تدعو للتفاؤل، حيث تبدي الجهات المعنية استعداد تام لإنجاح الموسم. وأكد أن الوزارة سخرت كل إمكانياتها لضمان سلاسة عمليات الاستلام، وتيسير الإجراءات أمام المزارعين.

منظومة متكاملة لإنجاح الموسم

أوضح الوزير أن منظومة توريد القمح هذا العام تضم جميع الجهات المسوقة التي تعمل بتناغم تام، وفي مقدمتها جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، إلى جانب الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى البنك الزراعي المصري.

420 نقطة تجميع واستلام عمليات التوريد

قال وزير التموين أن الوزارة جهزت أكثر من 420 نقطة تجميع واستلام منتشرة على مستوى الجمهورية، بهدف تقليل أعباء النقل على المزارعين وتسهيل عمليات التسليم.

كما أشار إلى أن الدولة تلتزم بصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط من تاريخ التوريد، حرصا على تحقيق الاستقرار والدعم المالي للفلاح.

غرف عمليات للمتابعة

أكد الوزير تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير التوريد، إلى جانب غرف عمليات فرعية في كل مديرية تموين لمتابعة التنفيذ ميدانيا، والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجه عمليات التوريد.

سرعة توريد القمح

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الدولة أمام موسم واعد يحمل الخير للفلاح والدولة معًا، داعيا جميع المزارعين إلى سرعة التوريد للاستفادة من السعر المغازي والخدمات المقدمة، وذلك دعم للمخزون الاستراتيجي وتحقيق للأمن الغذائي الوطني.