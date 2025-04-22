أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

الثلاثاء 22/أبريل/2025 - 10:15 ص

استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 22 أبريل 2025، وفيما يلي بيان بالأسعار من 3 - 5 جنيهات على سعر الكيلو في أسواق الأسماك للتجزئة.



أسعار السمك البلطي اليوم الثلاثاء



وتراوح سعر كيلو سمك البلطي 1 ما بين 79 إلى 83 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو سمك بلطي 2 ما بين 73 إلى 77 جنيهًا، أما سعر السمك البلطي الأسواني فتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيهًا.





أسعار الجمبري اليوم الثلاثاء



وتراوح سعر الجمبري الجامبو ما بين 580 إلى 700 جنيهًا، وتراوح سعر الجمبري 1 ما بين 510 إلى 570 جنيهًا، وتراوح سعر الجمبري 2 ما بين 380 إلى 500 جنيهًا.





أسعار السمك البوري اليوم الثلاثاء



وتراوح سعر السمك البوري 1 ما بين 165 إلى 195 جنيهًا، بينما تراوح سعر السمك البوري 2 ما بين 90 إلى 130 جنيهًا.





أسعار السمك البياض





وجاء السمك البياض أملس 1 بلدى بسعر يتراوح ما بين 120 إلى 200 جنيهًا، بينما تراوح سعر السمك البياض أملس 2 خليجى ـ بحيرة ناصر ما بين 50 إلى 110 جنيهًا.





أسعار بعض الأنواع الآخري



تراوح سعر السمك قراميط - شيلان ما بين 30 إلى 70 جنيهًا، وسعر السمك المكرونة السويسي ما بين 80 إلى150 جنيهًا، كما تتراوح أسعار (سبيط - كاليماري - سابيا) ما بين 220 إلى 350 جنيهًا.



ويتراوح سعر السمك دنيس ما بين 90 إلى 275 جنيهًا، كما يتراوح سعر السمك السردين ما بين 60 إلى 90 جنيهًا، أخيرا يتراوح سعر السمك ماكريل مجمد ما بين 100 إلى 150 جنيهًا.