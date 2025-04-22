نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مسؤولين أمنيين، القول إن عملية الاغتيال في جنوب بيروت التي تمت اليوم الثلاثاء استهدفت عضوا بارزا في حماس.
كما نقلت القاهرة الإخبارية عن الدفاع المدني اللبناني، القول باستشهاد مواطن جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة على طريق بعورتة بمحافظة جبل لبنان.
فضائيات
إذاعة الاحتلال تعلن استهداف عضو بارز في حماس بعملية اغتيال في لبنان
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نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مسؤولين أمنيين، القول إن عملية الاغتيال في جنوب بيروت التي تمت اليوم الثلاثاء استهدفت عضوا بارزا في حماس.
نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مسؤولين أمنيين، القول إن عملية الاغتيال في جنوب بيروت التي تمت اليوم الثلاثاء استهدفت عضوا بارزا في حماس.