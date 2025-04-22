الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن جيش الاحتلال قام باعتقال 15 مواطنًا من محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية خلال مداهمات الليلة الماضية، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

حرب إبادة جماعية على قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، منذ أن استأنفتها قبل 33 يومًا، عقب تنصل حكومة الكيان الإسرائيلي من اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك من خلال شن عشرات الغارات الجوية وتنفيذ عمليات نسف ممنهجة للمنازل، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة منع إدخال المواد الغذائية الأساسية إلى القطاع منذ مطلع مارس الماضي، ما يهدد حياة المدنيين، خاصة الأطفال والمرضى.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.