القوات البرية الكورية الجنوبية تجري تدريبات بالذخيرة الحية لأول مرة منذ 7 سنوات

أعلنت القوات البرية الكورية الجنوبية اليوم /الثلاثاء/ أن وحداتها المدفعية أجرت تدريبات بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود بين الكوريتين هذا الأسبوع، حيث ضربت أهدافا داخل ميدان رماية أمريكي للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " أجريت التدريبات أمس الاثنين حول نهر إمجين في باجو، على بعد حوالي 30 كيلومترًا شمال غرب سول، وتم حشد 12 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز " كيه 9 إيه1" وستة مدافع من طراز "كيه55 إيه1" أطلقت نحو 60 قذيفة على أهداف في ميدان "ستوري لايف فاير" للرماية بالذخيرة الحية.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها القوات الكورية الجنوبية مثل هذه التدريبات في ميدان الرماية منذ أن علقت سول بالكامل اتفاق خفض التوتر العسكري بين الكوريتين لعام 2018 في يونيو الماضي بسبب إطلاق الشمال للبالونات المحملة بالقمامة عبر الحدود.

وبموجب الاتفاق، تم منع الكوريتين من إجراء تدريبات مدفعية وتدريبات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الحدود، وفي الشهر الماضي، وقعت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مذكرة تفاهم تسمح للقوات الكورية الجنوبية باستئناف استخدام ميدان التدريب.

وأوضحت القوات البرية أن استئناف تدريبات المدفعية بالذخيرة الحية في ميدان التدريب من المتوقع أن يعزز عمليات القوة النارية وقدرات الإطلاق بعيدة المدى للرد "بشكل فوري" على ضربات المدفعية الكورية الشمالية.

