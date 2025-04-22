أزمة في المصري قبل مواجهة الزمالك بالدوري

يواجه النادي المصري البورسعيدي، أزمة في صفوف أبرز لاعبيه في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

حيث ضربت الإصابات، العديد من أهم لاعبي الفريق، مما تسبب ذلك في تشكيل أزمة لاحتياج اللاعبين لفترات متفاوتة من العلاج والتأهيل.

إصابات المصري البورسعيدي

ويعاني صلاح محسن نجم هجوم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري من الإصابة بالتواء من الدرجة الثانية في مفصل الكاحل.

وتعرض عبد الرحيم دغموم للإصابة بتمزق عضلي، أما النيجيري جون إيبوكا يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، كما تعرض كل من، باهر المحمدي مدافع الفريق لإصابة عضلية .

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

ويواجه المصري البورسعيدي بقيادة التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني نظيره فريق الزمالك في الأول من مايو المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات حسم الدوري في موسمه الاستثنائي، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين، وانتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، ويقع المصري في مجموعة الفرق المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى وهم "بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري".