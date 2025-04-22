أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

الثلاثاء 22/أبريل/2025 - 10:05 ص

تراجعت أسعار الدواجن في المزارع والأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 22 أبريل 2025، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

تراوحت أسعار الداوجن البيضاء اليوم الثلاثاء في المزرعة، ما بين 70 و71 جنيهًا للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 85 و86 جنيها للكيلو في المتوسط.

كما سجل سعر كيلو الدواجن الأمهات اليوم الثلاثاء، وفق آخر تحديث لها في بورصة الدواجن، نحو 67 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 73 إلى 82 جنيهًا للكيلو في المتوسط.

أسعار الدواجن الساسو

أما عن سعر كيلو الدواجن الساسو اليوم فقد سجل في آخر تحديث ببورصة الدواجن اليوم الثلاثاء ما بين 73 و74 جنيه، حيث تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 88 إلى 93 جنيها للكيلو في المتوسط.



أسعار البانيه والأوراك

وسجل سعر كيلو الفراخ البانيه نحو 184 جنيها، بينما سجل سعر الفراخ الشيس نحو 180 جنيه، وسجل سعر الأوراك نحو 92 جنيها للكيلو، وسجل سعر الدبوس نحو 107 جنيه للكيلو، وكيلو الجناح فسجل 60 جنيها، فيما سجل كيلو الهياكل 35 جنيها.

أسعار الكبد والقوانص

سجلت أسعار الكبد السادة نحو 110 جنيه للكيلو، بينما سجلت سعر كيلو الكبد والقوانص نحو 90 جنيه .

أسعار الدواجن البلدي والبط



سجلت اسعار الدواجن البلدي الرزي نحو 107 جنيه للكيلو، بينما سجلت سعر الدواجن الحمراء نحو 90 جنيه للكيلو، أما الداواجن البلدي الحشوي فسجل سعر الكيلو 110 جنيه، بينما سجلت سعر الدواجن البلدي العتاقي نحو 90 جنيه للكيلو، وسعر الكيلو الصدور البلدي بالعظم فسجل 140 جنيه.

بلغ سعر كيلو البط المولر نحو 110 جنيه، وكيلو جوز الحمام فقد سجل نحو 195 جنيه ، وأخيرا سجل سعر كيلو الارانب 120 جنيها.