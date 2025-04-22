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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. سنجر: تقصير إسرائيل في حماية الأقصى سيواجه برد فعل قاسي من 2 مليار مسلم

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
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قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن دعوات المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية المتطرفة لتفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة هي دعوات مجانين وهي تتكرر منذ زمن طويل.

وأضاف "سنجر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن مثل هذه الدعوات لا يأخذ لها بالًا أو اعتبارًا لأنها تؤخذ من متطرفين مجانين فقدوا رشدهم وعقلهم، ولكن وجود ممثلين للجماعات المتطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية مثل بن جفير وسموتريتش فأن هذه الدعوات يجب أن تؤخذ بالاهتمام.

وتابع، أن الخارجية المصرية كان لها ردًا قويًا في تصريحاتهم المهمة بجانب ردود أفعال الدول العربية التي جاءت بشكل متسلسل، لأننا نتحدث عن حوالي 2 مليار مسلم حول العالم، موضحًا أن فمثل هذه الدعوات من المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية تخاطب جموع مسلمين العالم، ومجلس حكماء المسلمين برئاسة شيخ الأزهر الاستاذ الدكتور أحمد الطيب والذي أعلن بدوره تأكيد رفضه لمثل هذه الدعوات الاستيطانية.

وأكد، خبير السياسات الدولية، أن هناك رد فعل يجب أن يصل إلى دولة الاحتلال بأن أي تقصير في حماية المسجد الأقصى وقبة الصخرة هي أمور لا يمكن التنازل عنها لأنها تمثل اعتداء عن 2 مليار مسلم.

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