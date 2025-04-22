"ريو دي جانيرو" البرازيلية تشهد قفزة تاريخية في عدد السياح بمطلع 2025

شهدت مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية قفزة تاريخية في عدد الزوار الأجانب الذين وفدوا إليها خلال الربع الأول من عام 2025.

ونقل تليفزيون "بريكس" اليوم /الثلاثاء/ عن البيانات الرسمية قولها "إن مدينة "ريو دي جانيرو" استقبلت خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2025 أكثر من 744 ألف زائر أجنبي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 51% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

من جانبها، أعربت السلطات البرازيلية عن ثقتها بأن الوتيرة الحالية ستمكن المدينة من بلوغ هدفها السنوي بسهولة، والذي يبلغ 1.8 مليون زائر أجنبي.

ويحقق هذا الازدهار السياحي فوائد اقتصادية كبيرة في العديد من القطاعات، مما يوفر مزيدا من فرص العمل، ويحفز النشاط التجاري بالمدينة.. فيما يرجع الخبراء هذا النجاح إلى ما تتسم به مدينة "ريو دي جانيرو" من جمال طبيعي وثراء ثقافي إلى جانب البنية التحتية السياحية الجيدة.

وقد تمكنت مدينة "ريو دي جانيرو" من ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية واعدة والحفاظ على الزخم السياحي عبر تنظيم عدد من الفعاليات الدولية التي تجذب فئات مختلفة من الزوار على مدار العام.

