مسئول سعودي: حريصون على نشر الوعي الإلكتروني وتعزيز مفهوم الأمن السيبراني

أكد المهندس مرهف المدني مساعد وزير التعليم السعودي أن المملكة حريصة على نشر الوعي الإلكتروني وتعزيز مفهوم الأمن السيبراني لحماية المجتمع والوطن من مخاطر الهجمات الإلكترونية.

وقال المدني ـ في تصريح خاص لقناة الإخبارية السعودية اليوم /الثلاثاء/ ـ إن معرض الأمن السيبراني المنعقد في مدينة مكة المكرمة يهدف إلى رفع التوعية لدى الافراد بشأن الأمن السيبراني وتنظمه وزارة التعليم تحت شعار "لا تفتح لهم باب" وتستهدف كل إدارات التعليم في المملكة.

وأضاف أن المعرض الذي افتتح أمس ويواصل أعماله اليوم يشتمل على أنشطة تفاعلية تحاكي الهجمات السيبرانية، وورش عمل تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الأمن السيبراني لدى المجتمع التعليمي.

