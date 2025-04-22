كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي يواجه باتشوكا المكسيكي وديًا في أمريكا

حدد مسئولو النادي الأهلي، موعد المباراة الودية التي يخوضها الفريق في أمريكا قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

واتفق الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على مواجهة فريق باتشوكا المكسيكي، لتكون البروفة النهائية للفريق الأحمر قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 .

مباراة ودية بين الأهلي وباتشوكا

واتفق الأهلي مع باتشوكا المكسيكي على إقامة مباراة ودية يوم 8 يونيو المقبل، استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية، وذلك بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر.

وتقام مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال معسكر الأهلي قبل كأس العالم للاندية 2025.

وكان الأهلي واجه باتشوكا المكسيكي في شهر ديسمبر الماضي بنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية والتي خسرها الأهلي بركلات الترجيح وفشل في التأهل إلى نهائي البطولة.

الأهلي يستعد بقوة لمونديال الأندية

وبدأت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الترتيبات للمشاركة التاريخية في كاس العالم للأندية 20245 بنظامه الجديد الذي يقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا، ويشهد مشاركة تاريخية للفريق الأحمر، ممثلا عن قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا.

ويتطلع جمهور الأهلي لظهور تاريخي للفريق في المونديال متسلحا بالصفقات الجديدة والتي كان أخرها حسم صفقة أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ومنتخب مصر لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في مونديال الأندية.

مجموعة الأهلي في مونديال الأندية

وتضم مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 كلا من إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي

موعد مباريات الأهلي في مونديال الأندية

يفتتح الأهلي بطل أفريقيا مشواره في كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في الثامنة مساء يوم 14 يونيو المقبل بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة، على ملعب "هارد روك".

وفي الجولة الثانية يلعب الأهلي ضد بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو الساعة 12 ظهراً بتوقيت الولايات المتحدة، الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، بملعب "ميت لايف" فى ولاية نيويورك.

ويختتم الأهلي مشواره فى دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة بورتو البرتغالي يوم 23 يونيو الساعة 9 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، الخامسة فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة بملعب "ميت لايف" في ولاية نيويورك.