بني سويف: قطع المياه عن قرى براوة ومنشأة الحاج وتوابعها لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، نظراً للقيام بأعمال تطهير وتعقيم للخزان الأرضي بمحطة براوة مركز اهناسيا، فقد تقرر قطع المياه عن قرى (براوة ومنشأة الحاج وتوابعهم) "غدا الأربعاء 23 أبريل 2025" اعتباراً من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 6 مساءً ، ولمدة 8ساعات .

مياة بني سويف “لمدة 8ساعات ” قطع المياه عن قرى براوة ومنشأة الحاج وتوابعهم لتطهير وتعقيم الخزان الأرضي

وقدمت الشركة اعتذارها عن قطع الخدمة خلال الفترة المذكورة للقيام بأعمال التطهير والتعقيم لضمان انتظام تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة،مناشدة المواطنين ،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.