تنفيذا لوصيته.. جثمان البابا فرنسيس يرقد في كنيسة سانتا مارثا بالفاتيكان

يرقد جثمان البابا فرنسيس البابا الفاتيكان في كنيسة سانتا مارثا بمدينة الفاتيكان، بعد أن تم تنفيذ وصيته الخاصة المتعلقة بطقوس دفنه.

نعش خشبي بدلاً من التوابيت التقليدية

بناءً على طلب البابا الراحل، وُضع جثمانه داخل نعش خشبي بسيط، مخالفًا التقاليد المتّبعة في جنازات الباباوات السابقين، الذين كانوا يُدفنون في نعوش متعددة الطبقات.

وصية البابا: البساطة حتى في الوداع الأخير

كان البابا فرنسيس قد عبّر عن رغبته في الابتعاد عن المظاهر الرسمية، مفضلًا أن يُدفن في نعش من الخشب مبطن بالزنك، بدلاً من النعوش الثلاثية المكوّنة من خشب السرو والرصاص والبلوط، التي تُستخدم تقليديًا في جنازات رؤساء الكنيسة الكاثوليكية.