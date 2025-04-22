الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من مكافأة المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

يتسلم النادي الأهلي الدفعة الأولى من قيمة مكافأة مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 خلال الأيام المقبلة وفقا لتأكيدات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأخطر "فيفا" النادي الأهلي بإرسال الدفعة الأولى من مكافآت كأس العالم للأندية خلال ايام.

الدفعة الأولى من مكافآت كأس العالم للأندية

من المنتظر أن يتسلم النادي الأهلي الدفعة الأولى من مكافأة المشاركة في كأس العالم للاندية 2025 بامريكا نهاية شهر أبريل الجاري.

ويحصل الأهلي على 9.5 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مكافأة المشاركة في مونديال الأندية، على أن يتم ذلك على دفعات وفقا لما أعلن عنه "فيفا" .

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن بدء مجلس إدارة النادي الأهلي، في استلام مكافأة المشاركة ببطولة كأس العالم 2025 بأمريكا، والتي ستنطلق يوم 15 يونيو المقبل، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

الأهلي يستعد بقوة لمونديال الأندية

وبدأت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الترتيبات للمشاركة التاريخية في كاس العالم للأندية 20245 بنظامه الجديد الذي يقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا، ويشهد مشاركة تاريخية للفريق الأحمر، ممثلا عن قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا.

ويتطلع جمهور الأهلي لظهور تاريخي للفريق في المونديال متسلحا بالصفقات الجديدة والتي كان أخرها حسم صفقة أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ومنتخب مصر لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في مونديال الأندية.

مجموعة الأهلي في مونديال الأندية

وتضم مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 كلا من إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي

موعد مباريات الأهلي في مونديال الأندية

يفتتح الأهلي بطل أفريقيا مشواره في كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في الثامنة مساء يوم 14 يونيو المقبل بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة، على ملعب "هارد روك".

وفي الجولة الثانية يلعب الأهلي ضد بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو الساعة 12 ظهراً بتوقيت الولايات المتحدة، الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، بملعب "ميت لايف" فى ولاية نيويورك.

ويختتم الأهلي مشواره فى دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة بورتو البرتغالي يوم 23 يونيو الساعة 9 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، الخامسة فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة بملعب "ميت لايف" في ولاية نيويورك.