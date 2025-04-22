كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن الجدول الرسمي لكأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات للسيدات 2025، التي ستقام في الفترة من 22 إلى 30 أبريل في الرباط بالمغرب.

وتتنافس العديد من الفرق من بينهم المنتخب الوطني الكرة النسائية للصالات في القارة الأفريقية في بطولة مثيرة حيث تتنافس الدول على اللقب الأعلى لكرة الصالات الأفريقية للسيدات.

ويأتي مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات للسيدات 2025 كالآتي:

22 أبريل 2025

المغرب ضد ناميبيا (المجموعة الأولى) - الساعة 8:00 مساءً

أنجولا ضد غينيا (المجموعة الثانية) - الساعة 2:00 مساءً

مدغشقر ضد السنغال (المجموعة الثالثة) - الساعة 5:00 مساءً

24 أبريل 2025

المغرب ضد الكاميرون (المجموعة الأولى) - الساعة 8:00 مساءً

أنجولا ضد مصر (المجموعة الثانية) - الساعة 2:00 مساءً

مدغشقر ضد تنزانيا (المجموعة الثالثة) - الساعة 5:00 مساءً

26 أبريل 2025

الكاميرون ضد ناميبيا (المجموعة الأولى) - الساعة 8:00 مساءً

مصر ضد غينيا (المجموعة الثانية) - الساعة 2:00 ظهرًا

تنزانيا ضد السنغال (المجموعة الثالثة) - الساعة 5:00 مساءً

ويتأهل الفائزون في كل مجموعة من المجموعات الثلاث مباشرة إلى الدور نصف النهائي من البطولة، على أن يذهب المركز الرابع في الدور نصف النهائي إلى الفريق المصنف ثانياً بين جميع المجموعات.

على أن تقام مباريات النصف نهائي يومي 28 و29 إبريل ، وستضمن الفرق المتأهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية الأولى لكرة الصالات للسيدات تأهلها لكأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA، المقرر إقامتها في الفلبين في الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2025.