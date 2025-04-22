رئيس جامعة جنوب الوادي يهنئ الأنبا شاروبيم بمناسبة عيد القيامة المجيد

أجرى الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، زيارة إلى مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة قنا، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيدوكان في استقباله نيافة الأنبا شاروبيم، مطران قنا، ولفيف من الآباء والكهنة.

عيد القيامه المجيد

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف حكيم الاستاذ بكلية الآداب ، الدكتورة رحمة إسحاق الاستاذ بكلية التربية النوعية، أحمد حمدي مدير عام مكتب رئيس الجامعة

وخلال الزيارة، قدم رئيس الجامعة التهنئة لنيافة الأنبا شاروبيم، مشيدًا بعمق العلاقات التي تربط أبناء الشعب المصري، ومؤكدًا على أهمية التلاحم الوطني والاصطفاف المشترك في مواجهة مختلف التحديات.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا شاروبيم عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة، مشيدًا بالدور المجتمعي الفاعل الذي تقوم به جامعة جنوب الوادي، وبما تشهده من مشروعات تطويرية ونهضة أكاديمية في ظل قيادة الدكتور أحمد عكاوي