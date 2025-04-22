اعترافات صادمة للمتهم بالتحرش بطفلة داخل حمام مدرسة في المرج

أجرت نيابة المرج مواجهة قانونية بين، طفلة تعرضت للتحرش ومحاولة هتك عرضها داخل حمام إحدى المدارس الابتدائية بدائرة قسم شرطة المرج على يد عاطل مع المتهم.

وتعرفت الطفلة علي المتهم واتهمته بمحاولة اغتضابها لولا اختها واحدي السيدات شاهدوه ومنعوه من اكمال جريمته.

اعترفات المتهم بالواقعة

وقال المتهم: انه دخل المدرسة في غفلة من الموجودين، مدعيا انه ولي امر طالبة ويبحث عنها حتي دخل الي الحمام وارتكب فعلته، مشيرا الي ان شرب الحشيش اعماه وتسبب في ارتكابه 11 واقعة تحرش مشابهة.



أقوال الشهود في التحرش بطفلة في المرج

وذكر الشهود من العاملين بالمدرسة انهم سمعوا أصوات صراخ تنبعث من حمام البنات، ليروا شابًّا يفر مسرعًا من المكان، بينما وجدوا طفلة في حالة هستيرية من البكاء، تحاول إحدى السيدات السيطرة علي الموقف وتهدئة الطفلة لكثرة صراخها

واضاف الشهود أن الشاب دخل المدرسة بطريق المغافلة، قاصدا حمام البنات، حيث حاول الاعتداء على أي طفلة امامه وفقًا لرواية الطفلة والسيدة التي شاهدت الطفلة

صرف والد الطفلة من سرايا النيابة وقال والد الطفلة: إنه يوم الحادث تلقى اتصالًا يفيد بتعرض ابنته لحادث داخل المدرسة، وعندما هرع إلى المدرسة، وجدها ترتجف من الخوف وتصرخ بشكل هيستري وأخبره الحاضرون أن شابًا حاول الاعتداء عليها داخل الحمام وان سيدة أنقذت ابننته.

ومن جانبها قالت السيدة: "ربنا ارد أن ادخل في الوقت المناسب والا قد تطور الأمر الي ماهو سي وجدت الطفلة تصرخ وهو يحاول الاعتداء عليها".

ضبط المتهم بالتحرش بفتاه داخل حمام مدرسة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد قيام المتهم بمحاولة التعدي علي طفلة والتحرش بها داخل حمام مدرسة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم واعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.