كأس عاصمة مصر.. الإسماعيلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الطلائع

يدخل فريق الإسماعيلي اليوم الثلاثاء معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة طلائع الجيش في ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة".

ويخوض الإسماعيلي بقيادة تامر مصطفى المدير الفني، مرانه الأخير مساء اليوم ثم يعلن المدير الفني عن قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا باحد الفنادق قبل مباراة طلائع الجيش على استاد الإسماعيلية.

موعد مباراة الإسماعيلي والطلائع

يلتقي فريق الإسماعيلي مع طلائع الجيش في الخامسة مساء غدا الأربعاء على استاد الإسماعيلية في ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

غياب أحمد عادل عبدالمنعم

يواصل أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الإسماعيلي الغياب عن مباريات الفريق ولن يشارك في مواجهة الطلائع فى ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر، بسبب عدم التعافي من الإصابة واستمرار البرنامج التأهيلي.

وغاب أحمد عادل عبد المنعم عن مباراة الإسماعيلي الأخيرة أمام الاتحاد السكندرى في كأس عاصمة مصر، والتي فاز بها الدراويش بهدفين دون مقابل ليتأهل الفريق لدور ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها حارس الإسماعيلي إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، ويجرى الجهاز الطبى بالدراويش محاولات مكثفة لتجهيزه للمباريات المقبلة خاصة مباراة زد في الدورى التي ستكون بوابة الاطمئنان على بقاء الفريق في الدورى بشكل كبير.

موعد مباراة الإياب بين الإسماعيلي والطلائع

ومن المقرر أن تقام مباراة إياب الدور ربع النهائي من بطولة كاس عاصمة مصر بين الإسماعيلى وطلائع الجيش فى الخامسة مساء الثلاثاء 20 مايو المقبل باستاد جهاز الرياضة.

الإسماعيلي يهزم الاتحاد السكندري

تأهل فريق الإسماعيلي إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء الماضي على استاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

سجل ثنائية فريق الإسماعيلي كلا من محمد وجدي وعماد حمدي في الدقيقتين 65 و84 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة رفع الدراويش رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف حرس الحدود المتصدر بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث بينما ودع الاتحاد السكندري البطولة بدون اي فوز