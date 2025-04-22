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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 789 شاحنة و 60 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 302 شاحنة و48 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 487 شاحنة و12 سيارة. 

استعدادات ميناء سفاجا البحري

يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة  بوسيدون اكسبريس  بينما تغادر السفينة وادي اليرموك والعبارة امل . 

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارتين سينا وامل وغادرت ثلاث سفن وهي يوسيدون اكسبريس ، سينا  والحرية2. كما تم تداول 4500 طن بضائع ، 330 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهي ايلة ، كوين نفرتيتي ،آور و الحسين.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1640 راكب بموانيها.
 

استقبال إكسبريس المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر