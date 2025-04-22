دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة الإياب ضد صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وسط حالة من التركيز على الجميع من أجل التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي بقيادة مارسيل كولر للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للتتويج باللقب الثالث على التوالي بعدما حقق لقب الأميرة الأفريقية في آخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك في نهائي القرن و2021 على كايزر تشيفس الجنوب أفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد والتتويج بالنسخة الأخيرة 2024 على حساب الترجي التونسي.

العودة للتدريبات

يبدأ فريق الأهلي التدريبات اليوم الثلاثاء على ملعب التتش استعدادا لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حصل لاعبو الفريق على راحة سلبية لمدة 48 ساعة، قبل أن يستأنف تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش في بداية التحضير لمباراة العودة أمام بطل جنوب إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز

تنطلق مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب أفريقي في السابعة مساء الجمعة المقبل 25 أبريل على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد انتهاء مباراة الفريقين، مساء اليوم السبت، في الذهاب بجنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

طاقم حكام مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز

اختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا)