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الثلاثاء 22 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

الذهب
الذهب
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انخفضت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء  22 أبريل 2025.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء  22 أبريل 2025

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5600 جنيهات للبيع، 5566 جنيهًا للشراء.
سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4900 جنيهًا للبيع، 4870 جنيهًا للشراء.
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4200 جنيهًا للبيع، 4174 جنيهًا للشراء.
سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3267 جنيهًا للبيع، 3247 جنيهات للشراء
سجل سعر الجنيه الذهب 39200 ألف جنيه للبيع، 38960 ألف جنيه للشراء.
سجل سعر الأونصة 174180 جنيهًا للبيع، 173113 جنيهًا للشراء.

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