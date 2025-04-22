اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

انخفضت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5600 جنيهات للبيع، 5566 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4900 جنيهًا للبيع، 4870 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4200 جنيهًا للبيع، 4174 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3267 جنيهًا للبيع، 3247 جنيهات للشراء

سجل سعر الجنيه الذهب 39200 ألف جنيه للبيع، 38960 ألف جنيه للشراء.

سجل سعر الأونصة 174180 جنيهًا للبيع، 173113 جنيهًا للشراء.