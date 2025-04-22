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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نادر رشاد يتفقد ملعب مباراة أنجولا استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية

منتخب الكرة النسائية
منتخب الكرة النسائية للصالات
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حرص نادر رشاد، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة الصالات النسائية، على اصطحاب اللاعبات لجولة تفقدية لمعاينة ملعب مباراة أنجولا في افتتاح مشوار المنتخب في البطولة الخميس المقبل، كما شرح رشاد بعض القواعد القانونية والفنية الخاصة باللعبة قبل انطلاق البطولة.

وكان قد خاض منتخب الكرة النسائية للصالات، مرانه الثانى بالمغرب أمس الاثنين، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية. 
ويستعد المنتخب لخوض أولى مبارياته أمام نظيره الأنجولي يوم الخميس المقبل على صالة الأمير عبد الله في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 24 حتى 30 أبريل الجاري.

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