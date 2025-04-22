انتشار فرق طوارئ الهلال الأحمر بشواطئ الغردقة لتأمين احتفالات شم النسيم

شاركت فرق طوارئ الهلال الأحمر، بمحافظة البحر الاحمر فى تأمين المواطنين على الشواطي العامة خلال احتفالات شم النسيم واعياد الربيع .

تأمين الاحتفالات بشم النسيم

واشار احمد عبد الباسط رئيس لجنه الاغاثه بالهلال الأحمر بالبحر الاحمر الى تواجد الفرق بشواطئ مدينه الغردقه لتأمين احتفالات شم النسيم وتقديم خدمات الاسعافات الاولية ومعلومات صحيه مبسطه للجمهور.

انتشار فرق الطوارئ بشواطئ الغردقة

واضاف عبد الباسط الى ان هذه الخدمات تقدم تحت رعايه، محافظ البحر الاحمر و توجيهات وتعليمات الدكتورة امال أمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصرى و خالد احمد سيد رئيس مجلس إدارة جمعيه الهلال الاحمر فرع البحر الاحمر بضرورة انتشار فرق الطوارئ بالهلال الأحمر بشواطئ مدينه الغردقه للمشاركه باحتفالات شم النسيم وتقديم الاسعافات الأولية وبعض برامج التوعيه الصحيه للمواطنين بالشواطئ وذلك تحت اشراف القائد احمد محمد عبدالباسط رئيس لجنه الاغاثه والقائد ايمن بربرى رئيس فرق الطوارئ .