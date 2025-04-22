أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم.. ارتفاعات لبيتكوين وسولانا وتراجع لإيثريوم وريبل

شهدت سوق العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 تحركات ملحوظة في أسعار أبرز العملات المشفرة، حيث سجلت بيتكوين ارتفاعًا بنسبة 1.13% لتصل إلى نحو 88،153.9 دولارًا، بقيمة سوقية بلغت 1.75 تريليون دولار، وسط تداولات تجاوزت 38.86 مليار دولار، ما يعزز هيمنتها على السوق بنسبة 45.13%.

أما عملة إيثريوم فقد سجلت تراجعًا ملحوظًا بنسبة 3.37% لتصل إلى 1،579.15 دولارًا، بينما استقرت تيثر (USDT) قرب مستوى التوازن عند 0.9999 دولار بارتفاع طفيف بلغ 0.03%، محافظة على هيمنة واسعة في حجم التداولات اليومية بنسبة 78.79% وبقيمة سوقية تقدر بـ 144.69 مليار دولار.

العملات التي شهدت أداءً لافتًا:

سولانا (SOL) ارتفعت بنسبة 7.66% مسجلة 139.27 دولارًا، مع تداولات تجاوزت 3.90 مليار دولار.

دوج كوين (DOGE) صعدت بنسبة 0.41% لتسجل 0.16085 دولار، في حين حققت بيتكوين كاش (BCH) ارتفاعًا بنسبة 1.51% لتصل إلى 345.22 دولارًا.

عملة Hyperliquid (HYPE) كانت من بين الأكثر صعودًا اليوم بارتفاع بلغ 4.13% لتسجل 18.65 دولارًا.

تراجعات ملحوظة:

ريبل (XRP) انخفضت بنسبة 1.17% إلى 2.0841 دولارًا.

كاردانو (ADA) سجلت هبوطًا بنسبة 2.01% لتسجل 0.6240 دولار.

تشاين لينك (LINK) تراجعت بنسبة 2.96% إلى 13.13 دولارًا، بينما انخفضت Toncoin بنسبة 3.37% لتصل إلى 2.9194 دولارًا.

العملات المستقرة والمتماسكة:

USDC ظلت محافظة على توازنها عند 1.0000 دولار دون تغيير يُذكر.

شيبا إينو (SHIB) ارتفعت بنسبة 4.06% إلى 0.00001244 دولار.

SUI وHBAR سجلتا ارتفاعات طفيفة بلغت 1.64% و1.99% على التوالي.

أبرز العملات النشطة في السوق:

عملة OM تراجعت بنسبة 2.54% لتصل إلى 0.5211 دولار.

GALA ارتفعت بنسبة 0.82%، في حين ارتفعت عملة PEPE بنسبة 2.83%.

MBOX سجلت صعودًا قويًا بنسبة 5.93%.

العملة الحديثة BABYl قفزت بنسبة 11.55%، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الجدد.

نظرة تحليلية علي سوق العملات:

تأتي تحركات السوق في ظل ترقب المستثمرين لتقارير اقتصادية عالمية قد تؤثر على سياسات البنوك المركزية وأسواق الأصول الرقمية، حيث لا تزال بيتكوين تتصدر المشهد كأصل رقمي مفضل، فيما تجذب عملات مثل سولانا وشيبا إينو اهتمام المضاربين بسبب تقلباتها اليومية وفرص الأرباح السريعة.