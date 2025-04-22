أسعار العملات العربية والأجنبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري استقرارًا خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وفيما يلي تعرض "البوابة نيوز" أبرز أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري:

العملات الأجنبية:

الدولار الأمريكي: 51.05 جنيه للشراء – 51.19 جنيه للبيع

اليورو الأوروبي: 57.96 جنيه للشراء – 58.13 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني: 67.51 جنيه للشراء – 67.72 جنيه للبيع

الدولار الكندي: 36.74 جنيه للشراء – 36.84 جنيه للبيع

الفرنك السويسري: 62.47 جنيه للشراء – 62.67 جنيه للبيع

الين الياباني (لكل 100 ين): 35.80 جنيه للشراء – 35.90 جنيه للبيع

الدولار الأسترالي: 32.46 جنيه للشراء – 32.57 جنيه للبيع

الكرونا السويدية: 5.25 جنيه للشراء – 5.27 جنيه للبيع

الكرونا النرويجية: 4.84 جنيه للشراء – 4.86 جنيه للبيع

الكرونا الدنماركية: 7.76 جنيه للشراء – 7.79 جنيه للبيع

اليوان الصيني: 6.99 جنيه للشراء – 7.01 جنيه للبيع

العملات العربية:

الريال السعودي: 13.61 جنيه للشراء – 13.64 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي: 13.90 جنيه للشراء – 13.94 جنيه للبيع

الدينار الكويتي: 166.44 جنيه للشراء – 167.00 جنيه للبيع

الريال القطري: 13.99 جنيه للشراء – 14.06 جنيه للبيع

الدينار البحريني: 135.43 جنيه للشراء – 135.82 جنيه للبيع

الريال العماني: 132.60 جنيه للشراء – 132.98 جنيه للبيع

الدينار الأردني: 71.91 جنيه للشراء – 72.30 جنيه للبيع

المركزي المصري يخفض الفائدة 225 نقطة أساس

وفي تطور اقتصادي هام، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير، الذي عُقد يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، لتسجل 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وخفض تكلفة التمويل.

وعقب هذا القرار، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر أن لجنتي الأصول والخصوم (ALCO) لديهما ستعقدان اجتماعات خلال الأسبوع الجاري لمراجعة أسعار العائد على شهادات الادخار، بما يتماشى مع توجهات السياسة النقدية الجديدة.