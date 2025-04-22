مكسيكيان ضمن قائمة الكرادلة المشاركين في الكونكلاف البابوي لاختيار البابا الجديد

في تطور لافت داخل أروقة الفاتيكان، أعلن عن تشكيل الكونكلاف البابوي المنتظر خلال الأسبوعين المقبلين عقب إعلان "خلو الكرسي الرسولي"، حيث سيشارك في هذا الحدث الكنسي التاريخي 135 كاردينالًا دون سن الثمانين، من بينهم كاردينالان مكسيكيان.

ويمثل المكسيك في هذا الكونكلاف كل من:

الكاردينال كارلوس أجويار ريتيز (75 عامًا)، رئيس أساقفة أبرشية المكسيك الكبرى

الكاردينال فرانسيسكو روبليس (76 عامًا)، رئيس أساقفة أبرشية جوادالاخارا.

ويُعدّ حضورهما تأكيدًا على الدور المتزايد لأمريكا اللاتينية في صنع القرار الكنسي على مستوى العالم.