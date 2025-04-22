ads
الثلاثاء 22 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مكسيكيان ضمن قائمة الكرادلة المشاركين في الكونكلاف البابوي لاختيار البابا الجديد

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في تطور لافت داخل أروقة الفاتيكان، أعلن عن تشكيل الكونكلاف البابوي المنتظر خلال الأسبوعين المقبلين عقب إعلان "خلو الكرسي الرسولي"، حيث سيشارك في هذا الحدث الكنسي التاريخي 135 كاردينالًا دون سن الثمانين، من بينهم كاردينالان مكسيكيان.

ويمثل المكسيك في هذا الكونكلاف كل من:

الكاردينال  كارلوس أجويار ريتيز (75 عامًا)، رئيس أساقفة أبرشية المكسيك الكبرى

الكاردينال  فرانسيسكو روبليس (76 عامًا)، رئيس أساقفة أبرشية جوادالاخارا.

ويُعدّ حضورهما تأكيدًا على الدور المتزايد لأمريكا اللاتينية في صنع القرار الكنسي على مستوى العالم.

وفاة البابا الفاتيكان جنازه البابا فرنسيس مكسيكيان