إخلاء سبيل الفتاتين صاحبتي فيديو الرقص داخل مترو الأنفاق بكفالة مالية

أمرت نيابة النزهة بإخلاء سبيل فتاتين، صاحبتي فيديو الرقص داخل عربة مترو الأنفاق، بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، يتضمن قيام فتاتين بالرقص داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.

وبالفحص، أمكن تحديد هويتهما وضبطهما، وتبين أنهما مقيمتان بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة. وبمواجهتهما، أقرتا بتصوير المقطع المشار إليه نظرًا لعدم وجود كثافة ركاب أثناء استقلالهما المترو، وذلك بغرض الاحتفاظ به على صفحتيهما الشخصية على سبيل اللهو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.