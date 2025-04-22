تجديد حبس عاطلين لحيازتهما أسلحة وذخيرة في حلوان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس عاطلين، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة أسلحة محلية الصنع وكمية من الذخيرة.

معلومات سرية

وردت معلومات سرية للرائد أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام كلا من عمر محمد أنور، وشهرته عمر أبو سنة، ٣١ سنة عاطل ومقيم بالمشروع الأمريكي حلوان، والسابق ضبطه واتهامه في عدة قضايا آخرهم القضية رقم ١٧٨٢ لسنة ٢٠٢٤ جنح حلوان سلاح ناري، ورامي سالم محمد محمد وشهرته رامي الحامولي ٣٥ سنة عاطل ومقيم شارع عمر عرب راشد حلوان، والسابق ضبطه واتهامه في عدة قضايا آخرهم القضية رقم ٣٥٨٠ لسنة ٢٠٢٠ جنح حلوان سلاح بدون ترخيص، بحيازة أسلحة نارية يتم استخدامها في المشاجرات وأعمال الشغب.

التحريات

وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات الواردة وعقب تقنين الإجراءات وبناء على إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين بحوزتهم المضبوطات التالية؛ بندقية خرطوش عيار ١٢ ملي، وعدد ١٥ طلقة خرطوش عيار١٢ ملي، وسلاح ناري فرد خرطوش عيار ١٦ ملي، وطلقة خرطوش عيار ١٦ ملي.

مناقشة المتهمين

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الدفاع عن النفس والتشاجر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.