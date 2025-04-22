سرقة حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي خلال عشاء في مطعم بواشنطن

الثلاثاء 22/أبريل/2025 - 02:34 ص

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تعرض وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نوم، لحادث سرقة أثناء تناولها العشاء في أحد مطاعم وسط العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء الأحد، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا حول إجراءات الحماية والشؤون الأمنية الخاصة بكبار المسؤولين.

ووفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن" عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون، فقد تمت سرقة حقيبة الوزيرة التي كانت تحتوي على مبلغ مالي يقارب 3 آلاف دولار نقدًا، إلى جانب وثائق ومقتنيات شخصية.

وأوضحت الشبكة أن الحادث وقع رغم وجود عناصر من الخدمة السرية المكلّفين بحماية الوزيرة، حيث تم مراجعة كاميرات المراقبة في المطعم، وتبيّن أن السارق هو رجل أبيض مجهول الهوية، كان يرتدي قناعًا طبيًا.

وأكدت مصادر أمنية أن الخدمة السرية فتحت تحقيقًا رسميًا في الواقعة، لتحديد ملابسات السرقة ومحاسبة المتورطين، لا سيما أن محتويات الحقيبة تضم مواد حساسة تخص شخصية رفيعة المستوى في الحكومة الأمريكية.

وتثير الحادثة تساؤلات جدية بشأن كفاءة الحماية الأمنية للمسؤولين، خاصة في قلب العاصمة، وسط تزايد معدلات الجريمة والنشل خلال الأشهر الأخيرة.