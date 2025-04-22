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الثلاثاء 22 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيش الاحتلال يستهدف مبنى سكنيًا وسط قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت فضائية "العربية الحدث"، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفًا استهدف عمارة سكنية في شارع الثلاثيني وسط المدينة، في وقت نفذ فيه جيش الاحتلال عمليات نسف طالت مباني سكنية شرق حي الشجاعية، ما أسفر عن دمار واسع وأضرار جسيمة في البنية التحتية.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال فجرًا بلدة الرام شمال القدس المحتلة، حيث حاصرت منزل عائلة الشهيد محمد شهاب تمهيدًا لهدمه. وذكرت محافظة القدس أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من جهة ضاحية البريد، وفرضت طوقًا أمنيًا حول المنزل، كما أجبرت العائلات القاطنة في محيطه على إخلاء منازلها بالقوة.

فلسطين قصف اسرائيلي غزة حي الشجاعية القدس المحتلة بلدة الرام