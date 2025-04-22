انخفاض واردات الصين من السيارات الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ 2015

كشفت بيانات الجمارك الصينية أن وارداتها من السيارات الأمريكية في مارس انخفضت إلى أدنى مستوى منذ أوائل عام 2015.

وبلغت قيمة الواردات 155.1 مليون دولار فقط، بانخفاض حاد بلغ 2.8 مرة مقارنة بالفترات السابقة. وجاء هذا التراجع في إطار التصعيد المستمر في الحرب التجارية بين البلدين.

يشار إلى أن التوترات التجارية بين واشنطن وبكين بدأت عندما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية في فبرايرالماضي، ثم رفعها إلى 20% في مارس. من جهتها ردت الصين بفرض رسوم على المنتجات الزراعية الأمريكية، وتصاعدت الحرب بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما إضافية وصلت إلى 54%، ثم ارتفعت لاحقا إلى 145%. بالمقابل، فرضت الصين رسوما جمركية بنسبة 125% على الواردات الأمريكية.

وبسبب هذه الإجراءات، تراجعت الولايات المتحدة من المركز الرابع إلى الخامس في قائمة موردي السيارات إلى الصين، بينما تصدرت اليابان القائمة بتوريد سيارات بقيمة 526.9 مليون دولار، تليها ألمانيا (405.1 مليون دولار) وبريطانيا (360.4 مليون دولار).

كما انخفضت واردات الصين من الشاحنات الأمريكية بنسبة 5.7 مرة، لتصل إلى 6.9 مليون دولار فقط، بينما تراجعت واردات قطع غيار السيارات والشاحنات بمقدار 1.5 مرة، مسجلة 77.8 مليون دولار.